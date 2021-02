Vaccino anti-Covid, ultraottantenni di Marsala invitati a recarsi a Favignana

Da Marsala a Favignana per il vaccino anti-Covid19. Ultraottantenni che hanno chiesto all'Asp di Trapani di averlo somministrato sono stati invitati a recarsi sull'isola. E a seguito di proteste, il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha chiesto chiarimenti alla direzione dell'Asp: "Non si può accettare che anziani con le loro difficoltà fisiche e le loro patologie vadano a vaccinarsi nell'isola".

"Al Comune di Marsala e principalmente al sindaco Massimo Grillo - spiega una nota dell'ufficio stampa del Comune - sono pervenute decine di segnalazioni di soggetti anziani ultraottantenni o dei loro familiari che lamentano il fatto che effettuando la prenotazione per il vaccino anti Covid-19 hanno avuto assegnata dalla piattaforma di gestione la sede di Favignana".

Un errore? Pare di no. Come lo stesso sindaco sottolinea. "Quando ci sono giunte le prime segnalazioni pensavamo a degli errori di digitazione, invece così non è. Perché chi in questi ultimi giorni, sembra anche dagli altri comuni della provincia, si è prenotato con qualche giorno di ritardo ha potuto optare per la sola scelta del presidio di Favignana".

