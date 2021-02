Smaltimento illegale di rifiuti a Castelvetrano, denunciato un 62enne

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato un uomo di 62 originario di Castelvetrano per aver smaltito illegalmente rifiuti non pericolosi in un terreno posto sotto sequestro.

Gli agenti hanno sorpreso l'uomo mentre smaltiva rifiuti metallici e materiale ferroso di vario tipo su un terreno vicino al centro storico di sua proprietà ma di cui, dal 2019, è anche il custode giudiziario. Infatti, a seguito di una precedente attività di indagine, il 62 enne era stato deferito con l’accusa di gestione di discarica non autorizzata e l’area, su cui erano stati collocati illecitamente i rifiuti, era stata sottoposta a sequestro.

