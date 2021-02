Emergenza loculi a Mazara, disposte 241 estumulazioni

Iniziative dell’amministrazione comunale per fronteggiare l’emergenza loculi al cimitero comunale di Mazara. Sarà l’impresa Vincenzo Giacalone di Mazara del Vallo ad effettuare gli interventi di estumulazione di 241

salme nel reparto n. 13 del vecchio cimitero comunale e ad adeguare le dimensioni dei loculi per la riutilizzazione.

Con determina del dirigente del 3° settore comunale "Servizi alla Città e alle Imprese" architetto Maurizio Falzone (responsabile del procedimento ingegnere Marcello Bua) è stato approvato il verbale di gara Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con affidamento all’impresa risultata prima in graduatoria con un ribasso di circa il 48% sull’importo a base d’asta di circa 60mila euro, per un importo netto di aggiudicazione di 37.675,75 oltre Iva, compresi euro 4mila 886,85 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'articolo di Salvatore Giacalone nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

