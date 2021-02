Evade i domiciliari per acquistare droga, giovane arrestato ad Alcamo

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Alcamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato D.G., alcamese di 23 anni, per aver evaso gli arresti domiciliari a cui era ristretto.

Al controllo dei militari, infatti, il giovane non è stato trovato all’interno della propria abitazione, dunque si trovava fuori senza autorizzazione né giustificato motivo.

Il ragazzo è stato trovato poco dopo in una strada del centro di Alcamo. Non solo, addosso al giovane sono stati trovati 9 grammi di marijuana probabilmente acquistati non appena uscito da casa.

Il giovane è stato dichiarato in arresto per il reato di evasione e segnalato alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti.

