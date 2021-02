Pantelleria, dal 18 febbraio al Nagar riprendono le ecografie neonatali alle anche

Da giovedì 19 febbraio a Pantelleria riprendono le ecografie neonatali alle anche. Ad assicurarlo è il sindaco Vincenzo Campo.

Il primo cittadino venerdì scorso era stato avvertito via Whatsapp da una mamma, che all’ospedale Nagar dell’isola non si effettuavano più l'esame ecografico molto importante per i neonati.

Il sindaco ha contattato il Capo Dipartimento Materno Infantile dell'Asp di Trapani e ha appreso dal dirigente che la motivazione della momentanea sospensione era legata alla riorganizzazione dei turni a causa della maternità di due pediatre.

Al Sindaco è stato garantito che l’esame si potrà effettuare di nuovo dal 18 febbraio prossimo.

© Riproduzione riservata