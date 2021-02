Pesce fresco e congelato nello stesso camion, sequestrati 116 chili di prodotti ittici ad Alcamo

La Polizia Stradale di Trapani, nei pressi dello svincolo Alcamo ovest sulla A29, ha sequestrato 116 kg di pesce. I poliziotti, impegnati nei servizi di vigilanza sul tratto autostradale A29, hanno fermato, un autocarro isotermico, il cui termometro indicava una temperatura di +13°.

Gli agenti, quindi, hanno ispezionato il vano di carico del veicolo constatando che si trattava di un trasporto di pesce fresco e congelato, senza alcuna separazione tra i due tipi di alimenti, che invece è obbligatoria in considerazione della differente temperatura di conservazione degli stessi.

È stato accertato che le temperature non erano conformi alle norme in materia, che era stata interrotta la catena del freddo e che la merce trasportata era in cattivo stato di conservazione e, quindi, non più idonea al consumo. Gli agenti hanno quindi sequestrato 110 kg di pesce congelato e 6 kg di pesce fresco procedendo a denunciare il trasportatore.

