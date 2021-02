Autostrada Palermo-Mazara, ripulita la piazzola di sosta Fontanelle

Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria delle piazzole di sosta lungo le autostrade A29 dir Alcamo-Trapani e A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Nella giornata di ieri, le squadre di manutenzione incaricate da Anas sono intervenute all'interno della piazzola "Fontanelle", al km 100 dell'autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo" lungo la carreggiata in direzione Palermo.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che per conoscere l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale si può scaricare l'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

© Riproduzione riservata