Lavori sull'autostrada Palermo-Mazara, da lunedì chiuso lo svincolo di Alcamo est

Da lunedì 15 febbraio iniziano i lavori di pavimentazione dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, lungo le rampe e la relativa bretella di collegamento allo svincolo di Alcamo Est. Per due settimane, periodo previsto per la realizzazione dell'intervento, lo svincolo verrà chiuso al traffico.

Durante la chiusura, i veicoli diretti o provenienti ad Alcamo potranno utilizzare lo svincolo di Alcamo Ovest.

A darne notizia è Anas, che ricorda agli automobilisti di informarsi sulla situazione del traffico in tempo reale attraverso l'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store” oppure chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

