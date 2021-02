Mazara, positivo scappa dal reparto Covid e va in giro per bar e negozi del centro: denunciato

Positivo e ricoverato per Covid fugge dall'ospedale e viene ritrovato a passeggiare tra le vie del centro. Accade a Mazara del Vallo dove un paziente 34enne di Marsala è scappato dal reparto Covid dell'ospedale Abele Ajello. I carabinieri, allertati dai medici del nosocomio, lo hanno trovato in giro in corso Umberto, in pieno centro, aggirarsi fra bar e negozi.

Dopo aver scongiurato il peggio e sentiti i testimoni, i militari si sono attivati per ricostruire i suoi precedenti contatti anche attraverso l’attenta analisi di filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza della zona.

L’uomo è stato denunciato e dovrà ora rispondere del reato di epidemia colposa e continuare la quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio.

