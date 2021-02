Trapani, iniziano i lavori per marciapiedi e fibra ottica

Sono iniziati a Trapani i lavori per la manutenzione dei marciapiedi intorno alla chiesa di Sant’Alberto di via Michele Amari, per poi proseguire in altre importanti arterie del popoloso quartiere. L’assessore Safina ha evidenziato come la suddivisione dei lavori per quartiere è il frutto di una precisa strategia.

"In questo modo sarà più facile valutare possibili varianti in corso d’opera, così da meglio fronteggiare le necessità che emergeranno nel corso dei lavori, non sprecando nemmeno un euro delle somme stanziate grazie al voto della sola maggioranza consiliare. Anche con questi lavori - chiarisce l’assessore Safina -, si porrà particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, così da consentire la libertà di movimento dei diversamente abili, per decenni dimenticati dalla politica cittadina".

