Bersagliere di 50 anni muore a Trapani ucciso dal Covid, le condoglianze del ministro

Un maresciallo dei bersaglieri, in servizio a Trapani è stato ucciso questa mattina in seguito alle complicanze del contagio da Coronavirus.

Ne dà notizia il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che esprime il suo cordoglio per la scomparsa del militare, vittima del Coronavirus, che prestava servizio presso il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani: "Cordoglio e vicinanza alla famiglia del primo maresciallo Sebastiano Greco, un sottufficiale dell'Esercito italiano che ha dedicato la sua vita al servizio delle Istituzioni e dei cittadini"

"Tutta la famiglia della Difesa - aggiunge Gerini - si stringe attorno all'Esercito italiano che oggi piange la scomparsa di un servitore dello Stato. Un plauso a tutti gli uomini e donne delle Forze Armate per il loro servizio svolto all'estero nelle missioni internazionali nella lotta contro il terrorismo e in Italia, in particolar modo per il loro silenzioso impegno sul campo nella lotta alla pandemia. A voi va il ringraziamento dei cittadini per il prezioso supporto un momento così delicato per il Paese" ha concluso il ministro".

Il primo maresciallo Sebastiano Greco, di 50 anni, ricoverato presso l'ospedale Borsellino di Marsala, è morto questa mattina a causa dell'aggravarsi del quadro clinico connesso con l'infezione del Covid-19.

