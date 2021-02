Trapani, il colpo in banca da 60 mila euro: la polizia arresta 2 palermitani

Crearono il panico all'interno della succursale del Credem di via Virgilio, a Trapani, quel pomeriggio del 6 luglio scorso, portando via 60 mila euro. Arraffato il bottino, riuscirono a fuggire, facendo perdere le loro tracce. A distanza di qualche mese, dopo otto mesi di indagini, sono finiti in manette: Gaetano Immesi, di 45 anni e Giuseppe Giaccone di 57. L’ordine di

arresto è stato firmato dal Gip giudice Cersosismo, su richiesta del pm Franco Belvisi. Una informazione di garanzia è stata notificata ad un terzo soggetto di 52 anni, anche lui per gli investigatori partecipante alla rapina.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE