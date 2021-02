Il contrasto all’abusivismo, nove ordinanze di demolizione ad Alcamo

Ad Alcamo in questi giorni sono ben 9 le ordinanze emanate dagli uffici della "Pianificazione urbanistica" in cui si stabilisce di demolire gli immobili, o parti di essi, non conformi alle concessioni edilizie. Dal centro storico alle periferie, dalle case ai garage, passando persino ad attività commerciali.

Gli abusivi avranno tre mesi di tempo, dopodiché interverrà il Comune in via sostitutiva e procederà al recupero delle somme nei confronti dei proprietari. Nelle zone più periferiche si segnalano gli abusi più svariati. In contrada Crocicchia scoperta una struttura ad un piano, con annessa cantina e un casotto prefabbricato in legno adibito a ricovero animali.

L'articolo di Michele Giuliano nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata