Minacce a giornale online, si apre processo a Marsala

È iniziato a Marsala il processo a due persone accusate di tentata violenza privata e minacce, sui social, ai giornalisti della testata on line (tp24.it) per costringerla a eliminare la parte di un articolo su un incidente stradale mortale in cui si faceva riferimento ai precedenti penali della vittima, Calogero Bertoldo, 33 anni.

Imputati sono Giampiero Manoguerra, di 29 anni, e Gianluca Dardo, di 25. Quest’ultimo arrestato a fine aprile 2017 dalla polizia per fatti di droga. Nel capo d’accusa si legge che Manoguerra avrebbe minacciato il direttore responsabile della testata, Giacomo Di Girolamo, intimandogli di rimuovere la parte dell’articolo non gradita. Altrimenti, gli avrebbe fatto "passare cose che nella sua vita non aveva visto mai".

Dardo, invece, avrebbe esteso le minacce anche a dei collaboratori del direttore, Francesco Appari e Carlo Antonio Rallo, scrivendo su Facebook che "a questi di Tp24 mi sa che bisogna andarci nello studio". I fatti contestati sono datati 2 luglio 2018. La testata e il suo direttore si sono costituiti parte civile. ANSA

