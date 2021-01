Giovane positivo al Covid trovato in giro a Trapani, denunciato

Un giovane trapanese di 24 anni positivo al coronavirus è stato trovato in giro nonostante fosse sottoposto all'obbligo di isolamento domiciliare e col rischio di contagiare altre persone.

Il ragazzo è stato sorpreso per strada mentre passeggiava dai carabinieri del comando provinciale di Trapani che lo hanno quindi bloccato e denunciato per violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”. Il 24enne rischia l’arresto fino a 18 mesi e una sanzione fino a 5.000 euro.

Sempre nell'ambito dei controlli anti-Covid, i carabinieri, nei pressi di un bar, hanno sanzionato quattro persone perchè non indossavano la mascherina.

