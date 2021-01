Erice, spacciava droga nonostante si trovasse ai domiciliari: arrestato 30enne

Un trapanese di 30 anni, D.V., già ai domiciliari, è stato arrestato per spaccio di droga. I carabinieri della Stazione di Erice, con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, martedì scorso, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del 30enne, per accertare se spacciasse droga, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di un precedente arresto per reati contro il patrimonio.

Grazie anche al buon fiuto del pastore tedesco Ron, i carabinieri hanno trovato circa 35 grammi di hashish resinosa, ovvero di alta qualità e con la maggiore presenza di principio attivo, due bilancini di precisione, due coltelli, uno da cucina e uno a serramanico, entrambi con le lame intrise di sostanze stupefacente, materiale vario per il confezionamento delle dosi, nonché la somma contante di euro 200, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato immediatamente sequestrato mentre il 30enne, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato. Nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria di Trapani ha convalidato l’arresto, sottoponendo il 30enne alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani.

© Riproduzione riservata