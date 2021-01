In auto con cocaina, hashish e marijuana: corriere della droga arrestato a Salemi

Quanto i carabinieri gli hanno chiesto cosa ci facesse a Salemi, dove non poteva trovarsi a causa delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus, si è giustificato dicendo di aver confuso la strada per rientrare a casa. Il suo nervosismo e la sua agitazione hanno però insospettito i militari che poco dopo hanno compreso il motivo.

Un uomo di 34 anni, residente a Villabate ma domiciliato in Balestrate è stato arrestato nella tarda serata di lunedì dai militari della Stazione di Salemi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato sulla sua auto allo svincolo dell’A-29, nel territorio del Comune di Salemi, durante il controllo sono stati trovati 14 grammi di cocaina, 2 panetti di hashish del peso complessivo di 90 grammi e alcuni grammi di marijuana.

Il tutto è stato immediatamente sottoposto a sequestro. L'uomo è stato fermato e condotto presso gli Uffici del Comando Stazione, dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il Giudice competente, nel corso dell’udienza tenutasi nella giornata di ieri, ha convalidato l’arresto applicando la misura

cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

© Riproduzione riservata