I carabinieri di Petrosino donano scarpe a bimbi "San Vito onlus"

I carabinieri della stazione di Petrosino hanno consegnato oltre 40 paia di scarpe da ginnastica alla Fondazione "San Vito Onlus", destinate a bambini e ragazzi in condizioni disagiate.

Le calzature, sequestrate tempo fa per vendita abusiva, sono state oggetto di confisca e successivo provvedimento di devoluzione in beneficienza emesso dal Tribunale di Marsala. I carabinieri hanno contattato la Onlus "San Vito" di Mazara che assiste numerosi bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà economica donando le scarpe.

