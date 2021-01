Mazara del Vallo, pensionato segnala spaccio di droga: pusher denunciato

Un 27enne di Mazara del Vallo. D.D.B, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti, grazie alla denuncia di un pensionato che ha segnalato ai militari un continuo via vai di persone, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nella casa dell'indagato.

L'uomo è stato prima fermato a bordo della sua auto ed è stato trovato con due spinelli di marijuana. Nella perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 36 grammi di stupefacenti e un bilancino di precisione.

Le attività di perquisizione eseguite nel corso del servizio, hanno permesso di segnalare due soggetti in qualità di assuntori non terapeutici alla Prefettura di Trapani, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, e di deferire in stato di libertà D.D.B., cl.94, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito degli stessi controlli, i carabinieri di Mazara del Vallo hanno identificato 313 soggetti, controllato 203 veicoli, ed elevato 23 sanzioni amministrative, di cui 19 violazioni del Codice della Strada e 4 per violazioni delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, per un totale di oltre 16.420 euro.

