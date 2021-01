Litiga con la compagna ed evade dai domiciliari: palermitano arrestato a Castelvetrano

Litiga con la compagna ed esce di casa violando gli arresti domiciliari. È successo a Castelvetrano, dove i carabinieri hanno arrestato un 30enne originario della provincia di Palermo.

L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione, dopo un'accesa lite con la convivente, nel corso della quale ha anche colpito la donna con sedia. Quest'ultima è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso e ha poi deciso di lasciare la casa in cui conviveva con il compagno.

Il 30enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione e, nel contempo, deferito in stato di libertà con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Nel corso del rito per direttissima, il giudice competente ha convalidato l’arresto disponendo il ripristino della misura degli arresti domiciliari cui l’uomo era sottoposto.

© Riproduzione riservata