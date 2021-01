Mazara del Vallo, sorpresi a gettare rifiuti nel fiume Mazaro: 5 denunciati al mercato del pesce

Giro di vite della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo contro lo sversamento illecito di rifiuti. Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Marsala, è in corso un’operazione ambientale di controlli in Piazzetta dello Scalo, dove si svolge il mercato del pesce.

Nell'operazione è stata coinvolta anche la polizia municipale.

Attraverso numerosi appostamenti eseguiti dai militari della Guardia Costiera, e grazie al monitoraggio effettuato mediante le telecamere in uso alla polizia municipale installate a Piazzetta dello Scalo, è stato possibile accertare, infatti, numerosi e ripetuti episodi nei quali diversi soggetti addetti alla vendita del pesce trasportavano rifiuti all’interno di grandi bidoni per poi sversarli all’interno del fiume Mazaro, in spregio delle normative volte alla tutela ambientale.

Per tali episodi, sono stati identificati cinque soggetti che ora dovranno rispondere per i reati di gestione illecita di rifiuti in concorso tra loro.

