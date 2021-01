Omicidio Indelicato: chiesto l'ergastolo per l'amica della vittima, le intercettazioni che inchiodano la 31enne

Chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per Margareta Buffa, 31 anni, accusata della morte di Nicoletta Indelicato, di 25 anni uccisa con 12 coltellate e bruciata nelle campagne di Marsala la notte tra il 16 e il 17 marzo 2019. La richiesta è stata avanzata dal pm Maria Milia ai giudici della corte d’Assise di Trapani al termine della requisitoria, durante la quale ha ricostruito gli elementi acquisiti nel corso del processo.

Per l’omicidio è stato già processato (con il rito abbreviato) Carmelo Bonetta, di 36 anni reo confesso condannato a 30 anni di carcere dal Tribunale di Marsala.

Fin dall’inizio Margareta Buffa, legata alla vittima da un rapporto di amicizia ma anche di 'sottomissione', ha negato ogni suo coinvolgimento nell’omicidio. I due furono arrestati dai carabinieri all’alba del 20 marzo dopo una parziale confessione di Bonetta, che permise il ritrovamento del corpo carbonizzato in contrada Sant'Onofrio.

"Il racconto fatto da Bonetta coincide con quanto emerge dall’autopsia svolta sul corpo della vittima", ha detto il pm Milia nel corso del suo intervento. I giudici della Corte d’Assise hanno acquisito i tabulati telefonici dei tre e anche le videocamere di sorveglianza presenti nei pressi delle loro abitazioni e lungo il tragitto percorso quella notte.

"Le riprese delle telecamere hanno documentato l’uscita di Margareta Buffa dalla sua casa, mentre depositava un accappatoio e delle coperte all’interno del cofano della sua auto, dove era nascosto Bonetta", ha aggiunto il pm della Procura di Marsala durante la requisitoria. "Una volta in macchina Margareta mi disse che dovevo fare fuori Nicoletta e le ho detto 'quello che dici tu, io lo faccio'", ha raccontato Bonetta nel corso del suo interrogatorio.

L’omicidio avvenne in un "luogo isolato, impedendo a chiunque di accorgersi sia delle 12 coltellate che del rogo", ha detto il pm Maria Milia.

Durante il processo i giudici hanno acquisito anche un’intercettazione registrata la notte del 19 marzo nella sala d’aspetto della stazione dei carabinieri di Marsala. "No forse non l’hai capito, non si deve trovare il corpo. Ok? capiscimi", diceva Margareta Buffa. Alla frase della ragazza, Bonetta la invitava a far silenzio e lei ribatteva: "Ssshh cosa?". "Si deve calmare la situazione, perchè io ho la macchina sequestrata", precisava il ragazzo e lei aggiungeva: "Io devo uscire da qua con la mia macchina e la mia vita, ok?".

