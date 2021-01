Ladri negli spogliatoi, derubati i giocatori della Th Alcamo

Soldi, telefonini, persino un paio di scarpe. Amara sorpresa al rientro negli spogliatoi a fine partita per la locale squadra di pallamano della Th Alcamo: non solo la delusione per la sconfitta ma, ancor peggio, si sono sentiti feriti nella loro «intimità».

Derubati in quella che possono considerare oramai casa loro dal momento che al palazzetto dello sport di via Verga da tanti anni giocano e mai era successa una cosa del genere. Ad indagare la polizia del commissariato di Alcamo che sabato sera è intervenuta dietro segnalazione della stessa società che ha subito denunciato l’accaduto.

Incredulità ma anche tanta rabbia: non ci si capacita come sia stato possibile che qualcuno possa essere entrato indisturbato e abbia potuto rubare tutto quello che c’era di valore nello spogliatoio della squadra di casa. Eppure la struttura è dotata di custodi, che sono dipendenti comunali, i quali però sostengono di non aver visto nulla.

