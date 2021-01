Incidente sulla Palermo-Mazara, un morto e 3 bimbi feriti allo svincolo di Alcamo

Tragedia sulle strade siciliane, l'ennesima di questo mese. Un 40enne rumeno, Gabriel Fasie, residente a Paceco, è morto nello scontro tra la sua auto, una Nissan Micra e una Peugeot 2006 allo svincolo di Alcamo.

A bordo della Nissan Micra c'era una famiglia. Quattro i feriti, la moglie della vittima e i tre bambini di 10, 7 e 1 anno, trasportati all'ospedale alcamese.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell'incidente. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato, in direzione Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Alcamo est al km 44,900.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e gli accertamenti della dinamica.

Da prime indiscrezioni, si apprende che la famiglia a bordo della Nissan Micra stesse per immettersi in autostrada dopo aver partecipato ad un rito religioso ad Alcamo.

Una coppia di fidanzati alcamesi, che transitava in auto lungo la bretella ha soccorso e feriti e li ha trasportati all'ospedale. Raccontano infatti che sono giunti sul posto contemporaneamente alla Polizia stradale e che, vedendo le condizioni molto critiche della moglie della vittima e dei bambini, visto che l'ambulanza ancora non arrivava, la coppia li ha caricati in auto e portati in ospedale.

