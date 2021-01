Trapani, uno screening per riaprire le scuole: tamponi a studenti e docenti

Al via, per iniziativa dell’Azienda sanitaria di Trapani, su indicazione dell’Assessorato regionale della Salute, uno screening per ricerca Sars – Cov2, a mezzo tampone antigenico rapido, in favore degli alunni e del personale docente e non docente delle scuole elementari e medie di tutto il territorio provinciale.

L’attività si svolgerà in modalità drive in nei giorni di sabato e domenica, dalle 9 alle 18.00 , con un check –point , ossia una postazione dove si fermeranno i veicoli per le verifiche e l’effettuazione dei tamponi, individuato in ciascun Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

