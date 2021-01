Trovati 40 chili di droga sulla spiaggia a Marsala: è giallo

Quaranta chili di hashish nella spiaggia di Marsala. Sono stati i carabinieri della Stazione di San Filippo, dopo la segnalazione di un cittadino, a recuperare il grosso pacco, ben imballato, contenente 295 panetti di sostanza stupefacente. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Birgi Sottano.

Non è la prima volta che accade. L’8 gennaio dello scorso anno era stato trovato un pacco con 30 chili della stessa sostanza sulla spiaggia in località Sbocco, a Marsala.

Un altro plico, dello stesso peso, era stato rinvenuto a Marinella di Selinunte il 2 gennaio 2020, mentre a giugno la motovedetta di Trapani si è imbattuta in porto su un pacco galleggiante sempre di 30 chili di hashish. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza e per capire se ci sia un collegamento tra i diversi pacchi.

