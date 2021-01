Trapani, tamponi ad alunni e docenti di scuole elementari e medie: ecco dove

Tamponi rapidi per alunni, docenti e personale delle scuole elementari e medie della provincia di Trapani. Lo ha disposto l’Asp di Trapani, su indicazione dell’assessorato regionale alla Salute.

Lo screening avverrà in modalità drive-in sabato 16 e domenica 17 gennaio, dalle 9 alle 18 (chiusura prenotazioni online ore 16) con un check-point individuato in ciascun comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Questi i luoghi dove si svolgeranno i test, tutti gratuiti:

Trapani, Piazzale Ilio; Erice, Piazza Pertini; Valderice, via San Barnaba (solo domenica 17 gennaio); Paceco, via Senatore Grammatico (solo sabato 16 gennaio); Custonaci, Parco Cerriolo (solo domenica 17 e per i comuni di Custonaci, San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo); Marsala, autoparco comunale di contrada Ponte Fiumarella; Mazara del Vallo, Porto Nuovo; Salemi, via San Matteo - Sede Protezione Civile Comunale; Castelvetrano, via Autonomia Siciliana-Area industriale; Partanna, Piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato); Campobello di Mazara, Piazza Eremita (Istituto Collodi); Alcamo, Contrada Stasi; Castellammare del Golfo, Piazzale antistante cimitero (solo domenica 17 gennaio).

