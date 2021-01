Caso procure, proposta di archiviazione per il presidente del tribunale di Marsala: no ad incompatibilità

La Prima Commissione del Csm ha proposto al plenum l’archiviazione delle pratiche aperte per verificare l’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità di 3 magistrati - la presidente del tribunale di Marsala, Alessandra Camassa, il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori, e il procuratore aggiunto di Roma, Antonello Racanelli - in relazione a conversazioni emerse dalle chat estrapolate dal telefono dell’ex pm Luca Palamara.

Dal lavoro concluso su queste 3 posizioni, la Commissione ha ritenuto che non vi siano elementi per ritenere sussistenti profili di incompatibilità: in particolare, su Camassa e Liguori la proposta di archiviazione è stata deliberata all’unanimità, mentre su Racanelli (nella pratica che lo riguarda sono state presi in esame anche brogliacci di intercettazioni) la Commissione si è espressa a maggioranza (con 3 voti a favore, 2 contrari e un’astensione).

Tutte e tre le proposte saranno ora sottoposte al vaglio del plenum che, come emerge dall’ordine del giorno di questa settimana, è chiamato ad esaminarle nella riunione di mercoledì prossimo. AGI

