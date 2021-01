Allarme Coronavirus a Trapani, il sindaco: "Rischiamo la zona rossa". Ecco le nuove restrizioni

"Purtroppo con notevole preoccupazione registriamo in città un considerevole incremento dei positivi al covid 19, con percentuali di circa il 20% nel brevissimo periodo. Con questo andamento rischiamo di diventare zona rossa oltre che mettere, ancor più, a rischio la vita e la salute dei nostri cari più fragili" A lanciare l’allarme è il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

"A tal proposito, confrontandomi con la Giunta ed i consulenti Di Martino e Pedalino, sentito la collega di Erice e notiziato il Prefetto, abbiamo deciso, fino al 17 gennaio, di chiudere il mercatino settimanale del giovedì, il Campo Coni, le ville comunali, i CCR mobili, vietare lo stazionamento, per almeno 100 mt, in prossimità dei luoghi di somministrazione di alimenti e bevande, ancorchè per asporto, contingentare rigidamente il mercato del contadino, potenziare la vigilanza all’ingresso e all’uscita dalle scuole materne e asili nido, limitare la domenica l'apertura dei supermercati al mattino. Confido pertanto nel senso di responsabilità di Voi tutti. Il Covid-19 è ancora tra noi!" conclude.

© Riproduzione riservata