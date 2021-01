Castellammare, un parcheggio come discarica abusiva: protestano i residenti

Un parcheggio trasformato in discarica a cielo aperto. Non solo di rifiuti urbani ma anche di carcasse di auto abbandonate. Succede a Castellammare del Golfo nell’ampio quartiere periferico «Duchessa» , nei pressi del cimitero, dove insorgono i residenti per la situazione igienico-sanitaria della zona divenuta oramai insostenibile.

Una denuncia raccolta dalla Lega che con i suoi rappresentanti ha effettuato un sopralluogo ed ha constatato la condizione di degrado dell’area. «A seguito segnalazione di abitanti della zona ‘Duchessa’ a Castellammare del Golfo, nei pressi del cimitero, - afferma il commissario comunale della Lega castellammarese, Giovanni Scaraglino - dopo aver effettuato un sopralluogo, abbiamo constatato che quello che dovrebbe essere suolo pubblico adibito a parcheggio auto. Attualmente è a tutti gli effetti un vero e proprio ricovero di automobili abbandonate, ovvero un deposito adibito allo smaltimento di rottami e veicoli palesemente impossibilitati a muoversi».

In particolare è stata rilevata la presenza di due carcasse di auto abbandonate, ridotte a veri e propri rottami con addirittura pezzi di carrozzeria mancanti. Inoltre tutto attorno si intravedono numerosi sacchetti di rifiuti domestici, e poi ancora sparsi lattine, bottiglie di vetro, persino un televisore. Una sorta di piccolo «cimitero» dei rifiuti che comunque sta creando non pochi malumori tra i residenti, stanchi di dover assistere a questo spettacolo t utt’altro che edificante sotto il loro naso.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

