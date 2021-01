Castelvetrano, la raccolta differenziata tocca la soglia del 70%

Sale oltre il 70% la percentuale della raccolta differenziata a Castelvetrano, ma c’è chi continua a gettare impunemente sacchetti di spazzatura nelle vie del centro storico e anche davanti agli edifici scolastici a Castelvetrano. «I dati confortanti sull’aumento della differenziata sono stati confermati dall’ingegnere Luciano Babos responsabile della Sager-Ecoburgus che gestisce il sistema di raccolta».

Lo stesso Babos aggiunge: «Castelvetrano sta dimostrando di essere virtuosa e lo dicono i numeri anche grazie al nostro servizio di ritiro ingombranti,molto richiesto ed apprezzato che evita l’abbandono anche di elettrodomestici di materassi come avveniva prima, numero che mi piace ricordare ( 800126795). Continuano purtroppo ad esserci gli incivili che buttano sacchetti neri pieni di tutto e di più che i nostri operatori non ritirano applicando la striscetta bianca adesiva con la scritta :non ritirato perché non differenziato.

