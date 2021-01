Boom di contagi da Coronavirus a Marsala, il sindaco chiede tamponi per studenti e docenti

«Tamponi anticovid per tutta la popolazione scolastica o a Marsala le scuole resteranno chiuse». Grillo ha mantenuto la parola ed oggi le scuole in città saranno chiuse. La richiesta dei tamponi Massimo Grillo è stata inviata da Grillo alla Regione Siciliana e ai vertici dell’Asp di Trapani. Alla base della decisione del sindaco Grillo i tanti contagi che si registrano a Marsala ieri erano 466.

Un aumento preoccupante in questi ultimi giorni proprio per l’entità dei casi positivi di Covid che si sono registrati. La preoccupazione nasce, soprattutto, dal rientro in classe degli alunni delle scuole elementari, materne e medie, e forse al 50 per cento per l’inizio della prossima settimana per gli Istituti Superiori. Proprio per questa situazione di precarietà il sindaco Grillo ha inviato una nota alla Regione con la quale ha fatto sapere di «ritenere opportuno, in via cautelativa effettuare uno screening della popolazione scolastica prima della riapertura delle scuole».

