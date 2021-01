Alcamo, ruspe in azione per demolire le prime 5 case abusive

Ruspe in azione ad Alcamo per abbattere alcuni immobili abusivi ritenuti non sanabili e già acquisiti al patrimonio del Comune, oltre che in aree con vincolo di inedificabilità. L’amministrazione comunale si mette in moto e gli uffici della Direzione 1, che hanno competenza in pianificazione urbanistica, hanno quasi completato il lavoro che porterà ai primi 5 immobili da abbattere.

Si tratta di edifici per cui c’è già un iter giudiziario definito con sentenza passate in giudicato e che ha portato la Procura di Trapani ad emettere il provvedimento per la loro demolizione, con tanto di notifica al municipio.

