Raccolta dei rifiuti a Trapani, ecco il nuovo calendario

Energetikambiente ha pubblicato il calendario per la raccolta dei rifiuti per il 2021 per Trapani. Per le utenze domestiche in zona Centro storico il calendario di raccolta prevede lunedì umido e plastica, martedì secco residuo, mercoledì umido, giovedì carta e vetro+metalli, venerdì secco residuo e sabato umido.

Per le utenze domestiche in zona Dante Alighieri il calendario di raccolta prevede lunedì umido e vetro+metalli, martedì secco residuo e plastica, mercoledì umido, giovedì carta, venerdì secco residuo e sabato umido.

Per le utenze domestiche in zona (Fardella-Virgilio) il calendario di raccolta prevede lunedì umido, martedì secco residuo e vetro+metalli, mercoledì umido e plastica, giovedì carta, venerdì secco residuo e sabato umido. Per le utenze domestiche in zona Sant’Alberto, Fontanelle Sud il calendario di raccolta prevede lunedì umido, martedì secco residuo, mercoledì umido e vetro+metalli, giovedì carta e plastica, venerdì secco residuo e sabato umido.

Per le utenze domestiche in zona Villa Rosina, Xitta, Fulgatore, Mokarta e Ummari il calendario di raccolta prevede lunedì umido, martedì secco residuo, mercoledì umido, giovedì carta, venerdì secco residuo e plastica, sabato umido e vetro+met alli.

Per le utenze domestiche in zona Salinagrande, Pietretagliate, Palma, Marausa, Locogrande, Rilievo, Guarrato, Fontanasalsa il calendario di raccolta prevede lunedì umido, martedì secco residuo, mercoledì umido, giovedì carta, venerdì secco residuo e vetro+metalli e sabato umido e plastica. La raccolta vetro metalli è quindicinale. All’indirizzo internet http://bit.ly/trapanidifferenziata è possibile consultare tutta la lista delle vie divise per zona.

Gli utenti possono esporre i contenitori per la raccolta dalle 21 del giorno precedente alle 6 del giorno di raccolta indicato nel calendario. Il servizio di raccolta dei rifiuti e svuotamento dei contenitori parte alle 6 del giorno di raccolta indicato e dura per tutto il turno di servizio. Il contenitore dovrà essere ritirato dagli utenti appena possibile solo dopo essere stato svuotato dagli operatori. Per informazioni sulla consegna dei kit l’utente può recarsi in uno dei punti di distribuzione della Energetikambiente o chiama il numero verde 800888077.

I calendari sono facilmente visualizzabili scaricando l’app Eco 2.0, disponibile per iOS e Android.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE