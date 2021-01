Tragico incidente a Marsala: muore una giovane mamma, gravi i figlioletti di 2 e 3 anni

Incidente mortale a Marsala, sullo scorrimento veloce per Birgi. A perdere la vita una giovane mamma di 27 anni, Veronica Di Maggio. Gravi le condizioni dei due figlioletti della donna, di 2 e 3 anni. Rimasta ferita, in modo non grave, anche l'amica che era alla guida dell'auto, C.R., di 21 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. La giovane alla guida dell'auto sulla quale viaggiava la Di Maggio, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un camion.

Uno dei due bambini, ricoverati in gravissime condizioni a Palermo, sarebbe addirittura sbalzato fuori dall'abitacolo.

Sul posto la polizia municipale di Marsala.

Si tratta della terza vittima di incidenti stradali del 2021 in Sicilia. Questa mattina, a Catania una donna di 76 anni, V. P., è morta dopo essere stata travolta da un'auto tra le vie Filocomo e Orto dei limoni a Catania. Dai primi rilievi compiuti, sembra che la donna sia stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Nella notte tra sabato e domenica, a Mazara del Vallo, nella zona di via Val di Mazara, è morto un ragazzo di 16 anni, Flavio Figgini. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando si è verificato lo scontro con una Fiat Cinquecento. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, a diversi metri di distanza dal mezzo, andato distrutto.

© Riproduzione riservata