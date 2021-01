Rifiuti a Trapani, nuovo centro di raccolta nell'area industriale

Il nuovo CCR a Trapani si farà. La Regione ha finanziato il progetto del nuovo Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti per una cifra di un milione e 280 mila euro. Il capoluogo si è classificato dodicesimo in graduatoria grazie ai suoi 65.2 punti. Trapani è l’unica città della provincia ad aver avuto un finanziamento.

Infatti, il progetto del Comune di Mazara del Vallo di adeguamento, ampliamento e potenziamento non è stato finanziato per mancanza di coperture. Infine, l’istanza del Comune di Marsala non è stata ammessa per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50 punti). Anche in questo caso si trattava di un adeguamento, ampliamento e potenziamento.

Il nuovo CCR di Trapani rivoluzionerà la città: verrà (finalmente) abbandonato il lungomare Dante Alighieri. «Il nuovo Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti – afferma l’assessore Ninni Romano - verrà costruito nella zona industriale dopo un accordo con l’IRSAP, l’ex ASI, che gestisce quella porzione di territorio. È un progetto innovativo: lo avevamo inserito nel programma di governo e questo finanziamento ci permette di programmare al meglio in questo settore».

