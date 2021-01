Rafforzati i controlli a Campobello di Mazara, raffica di denunce e multe

A Campobello di Mazara rafforzati i controlli in questi giorni di festività. Solo nella giornata di ieri, i carabinieri hanno denunciato 6 persone e segnalate altre tre come assuntori di sostanze stupefacenti. Sono state elevate inoltre diverse multe per un totale di 9.561 euro.

In particolare, i carabinieri di Campobello di Mazara, supportati da personale della Compagnia di Intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, hanno denunciato tre giovani di età compresa tra i 22 e 28 anni poiché, nel corso delle perquisizioni personali, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 70 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina.

Altri due soggetti sono stati denunciati per il reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere, dopo essere stati trovati in possesso di un coltello a serramanico. Avviate le procedure di espulsione per un extracomunitario senza permesso di soggiorno. L'uomo è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria.

In totale, ieri i carabinieri hanno identificato 114 soggetti, controllato 59 veicoli, effettuato 19 perquisizioni personali.

