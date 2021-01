A Trapani attivate 7 postazioni vaccinali in provincia

Il sindaco di Trapani Giacomo Trachida e il commissario Asp Paolo Zappalà hanno visitato l'ospedale Sant'Antonio, per l’avvio a Trapani della vaccinazione contro il Covid. L’Asp ha attivato sette postazioni vaccinali nei presidi ospedalieri della provincia.

Nei primi giorni sono state già effettuate oltre 1200 vaccinazioni. "L'obiettivo è di estendere la copertura vaccinale ad almeno il 70% della popolazione e farlo il prima possibile - dice Tranchida - Non solo ringraziamo le donne e gli uomini del sistema sanitario, al fronte della battaglia contro il covid da tempo ma oggi esortiamo quanti destinatari del vaccino a non fare passi indietro. Non si tratta di mancar rispetto all’autodeterminazione di ciascuno ma di comprendere che non si può minare la salute degli altri. Quando verrà anche il mio turno assolverò a tale obbligo anche per rispetto degli altri».

© Riproduzione riservata