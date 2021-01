Erice, crolla il tetto della chiesa di Santa Croce

Crollato il soffitto della ex chiesa di Santa Croce a Erice. L'edificio, di proprietà del Comune, si trova lungo viale delle pinete, nei pressi dei campi da tennis, quindi vicino porta Carmine ed al centro abitato di Erice.

Praticamente ha ceduto la parte di tetto che si trova nel lato della strada, quindi ben visibile sia passando in auto che scendendo a piedi per il bosco dalla via Rabadà. L'amministrazione comunale ha già disposto l'intervento di messa in sicurezza per scongiurare altri crolli.

«Abbiamo già affidato i lavori alla ditta incaricata di eseguire la messa in sicurezza», ha fatto sapere il vicesindaco Gianni Mauro.

