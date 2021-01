Trovati a festeggiare il Capodanno in un locale, 14 giovani multati ad Alcamo

Quattordici giovani ad Alcamo sono stati multati dai carabinieri perchè trovati a festeggiare il Capodanno in un locale in Piazza della Repubblica. Incuranti delle norme anti-Covid, i giovani, tutti fra i 20 e i 30 anni, sono stati sorpresi a consumare drink e chiacchierare senza tenere conto del distanziamento sociale, creando assembramenti.

Dopo essere stati identificati, sono stati tutti multati per un totale di quasi 4 mila euro. Sanzionato anche il proprietario del locale, ritenuto responsabile di aver trasgredito il divieto di somministrazione di cibi e bevande all'interno della sua attività commerciale (in zona rossa sono concessi solo i servizi di asporto e domicilio). Segnalato alla prefettura, seguirà come sanzione anche la chiusura del locale per alcuni giorni.

