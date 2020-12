I 102 migranti sbarcati a Pantelleria trasferiti sulla nave Aurelia

Sono partiti ieri con il traghetto "Paolo Veronese" della Siremar, i 102 migranti che da Natale erano ospitati nel centro di prima accoglienza presso l’ex caserma dell’esercito "V. Barone" di Contrada Arenella.

A Trapani, dove sono arrivati nel primo pomeriggio sono stati presi in consegna dalle forze dell’ordine. Devono fare un periodo di isolamento sulla nave quarantena ancorata nel porto di Trapani.

Otto migranti, come ha informato il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo durante la seduta del consiglio comunale, dopo essere stati fermati in mare dalla Guardia Costiera e dalla Finanza, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per emigrazione clandestina e la loro barca è stata sequestrata. Tra loro ci potrebbero anche essere gli scafisti.

Gli arrivi a Pantelleria erano cominciati mercoledì 23 dicembre con l’arrivo dei primi 11 subito trasferiti a Trapani con il traghetto. "Complici" le condizioni meteo marine ottime, gli arrivi sono continuati la vigilia e soprattutto il giorno di Natale fino ad arrivare a 102.

