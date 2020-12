Raid alla Colombaia di Trapani, rubati gli impianti elettrici

Raid di ladri nei ruderi della Colombaia, o Torre Peliade, che sorge su un isolotto all’estremità orientale del porto di Trapani. Sono stati portati via gli accumulatori per l’impianto elettrico che per diverso periodo ha illuminato il Castello e che si trovavano nella ex cisterna alla base della Torre.

«I vandali, anzi no, i ladri sono «finalmente» riusciti, dopo dieci anni dall’intervento di messa in sicurezza del Castello, a perpetrare un altro sfregio, affronto, ingiuria, oltraggio» denuncia il presidente dell’Associazione «Salviamo la Colombaia» Luigi Bruno, ironizzando: «Siamo rimasti meravigliati di questo «ritardo» perché ritenevamo fosse impossibile scardinare la porta di acciaio che chiudeva l’ex cisterna o forse anche perché data la particolare usura non potessero avere alcun valore di mercato».

© Riproduzione riservata

