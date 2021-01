Paceco, mobilitazione per salvare un pino centenario

Non è il «salvate il soldato Ryan», ma l’appello a intervenire per salvare una parte del patrimonio urbanistico, ambientale e storico di Paceco è stato lanciato. A farlo Totò Pellegrino, già sindaco di Paceco, ma soprattutto agronomo che, nella qualità di vice presidente della sezione di Trapani-Paceco di «Italia Nostra» interviene sulla decisione adottata dalla amministrazione comunale di tagliare il Pino Aleppo che insiste in via Toselli.

Pellegrino, in una triste ed ironica nota, ricorda come l’albero abbia ormai oltre cento anni. L’albero era stato piantato al confine del giardino della villa della signora Anna Greco sposata con l’avvocato Antonino Gentile, che si affacciava sulla regia trazzera.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

