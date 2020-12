Ancora frane e buche ad Alcamo: il Comune chiude tre strade

Strade sconquassate da voragini e frane, sia nel centro urbano che nella periferia di Alcamo. È un problema che continua ad affliggere gran parte del tessuto viario alcamese. Ieri sono scattate infatti tre ordinanze, da parte del Comune, che stabiliscono di chiudere temporaneamente, nei prossimi giorni, tutta la via Diaz, una parte della via Santissimo Salvatore e il collegamento tra la via Paolo Lo Giudice e la strada statale 113, per effettuare interventi di riparazione che si attendono da mesi.

L’assessore comunale Vito Lombardo, riferendosi agli interventi da effettuare in via Diaz e in via Santissimo Salvatore, spiega che martedì è avvenuta la consegna dei lavori alla nuova ditta del nuovo accordo quadro e che, quindi, «inizieranno diversi lavori di riparazione – afferma - sia della rete fognaria che quella idrica».

