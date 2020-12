Erice, acqua sporca dai rubinetti: scatta la protesta

Da diverse settimane l'acqua che esce dai rubinetti delle abitazioni di diverse famiglie della zona a valle di Erice (Villa Mokarta, Raganzili e zona Stadio), oltre ad arrivare a turnazione, è sporca, "di un colore che va dal giallo al marrone".

Gli utenti si sono rivolti a Vincenzo Maltese, dirigente regionale dell'associazione "Codici - Centro per i diritti dei Cittadini2 che, come awocato, ricorda poi, di avere già ottenuto, nell'aprile del 2018, dal Giudice di Pace di Trapani la condanna dell'Eas (Ente acquedotti siciliani) al risarcimento, per quasi 4.000 euro, dei danni patrimoniali subiti da un condominio della zona per le spese sostenute per acquisto di acqua da ditte private, pulizia cisterna e filtri e analisi di laboratorio.

