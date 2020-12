Trapani, picchia la compagna e la perseguita: fermato 43enne

Maltrattava e perseguitava la ex compagna: il gip di Trapani ha imposto all'uomo, un quarantatreenne, il divieto di avvicinamento. Terminato il rapporto, non avendo accettato la decisione della ex, l'indagato aveva iniziato a perseguitare la vittima, tempestandola di telefonate, minacciandola e seguendola più volte nei suoi spostamenti tanto da indurla a cambiare le sue abitudini di vita.

La misura decisa dal gip, al termine delle indagini della polizia, impedisce al 43enne di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo. Per scongiurare eventuali violazioni, l'indagato sarà monitorato attraverso il braccialetto elettronico.

