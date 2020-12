Salemi, dissequestrato allevamento di maiali

Dissequestrati all’allevatore Nino Bonasoro di Salemi i maiali al centro di un caso ormai sa alcuni mesi. Lo scorso 4 aprile, erano stati posti sotto sequestro dalla Procura di Marsala i maiali neri che alleva in una contrada di Salemi, in una struttura non conforme alla normativa vigente. Adesso per l’allevatore è arrivato il disequestro degli animali che lo riempie di gioia.

"Adesso me ne sono rimasti una sessantina di capi rispetto alle centinaia che ne avevo e purtroppo in molti hanno fatto una brutta fine" . Lo stesso allevatore nonostante avesse avuto sequestrati i suini era stato nominato custode degli stessi ed essendo senza patente, perché ritirata ha avuto seri problemi ad allevarli per l’impossibilità a raggiungere i posti dove ritirare il cibo. E’ capitato che questi suini hanno raggiunto per la fame le vicine campagne suscitando le proteste dei proprietari per i danni subiti

«C’è chi invece ne ha approfittato - dice Nino Bonasoro- uccidendo i miei maiali come è successo fino a qualche giorno fa quando un ex carabiniere adesso in pensione ha sparato ad una scrofa, poi le ha tagliato le orecchie per non fare identificare la proprietà e l’ha caricata sul suo fuoristrada. Ho chiamato i Vigili Urbani che sono arrivati tempestivamente e li ringrazio per questo, hanno bloccato l’ex militare e gli hanno sequestrato l’animale il fucile e lo hanno denunciato anche per il reato di bracconaggio». Un fatto grave confermato anche dal sindaco Domenico Venuti.

