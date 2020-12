Pantelleria, rinnovo delle patenti per i disabili: "Inviare una commissione sull'isola"

Inviare una Commissione fatta da tre medici a Pantelleria per il rinnovo della patente per soggetti con patologie e disabilità. È questo quello che chiede Diventerà Bellissima – Circolo di Pantelleria con una istanza inviata al Presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alla Sanità Domenico Razza. L’istanza è stata inviata per conoscenza anche all’Azienda ASP di Trapani e al Sindaco di Pantelleria.

«Abbiamo posto l’attenzione – dice Michela Silvia, coordinatrice del circolo di Diventerà Bellissima di Pantelleria - sulla necessità di alcuni cittadini panteschi di non uscire dall’isola per un servizio che sulla terraferma». «Si tratta del rinnovo patente di guida – continua Michela Silvia - per soggetti con patologie e disabilità. Vero è che, in alcuni casi la visita necessaria al rinnovo della patente, o la certificazione per il conseguimento, riclassificazione o revisione, non può essere fatta da un medico monocratico (un singolo

medico certificatore), ma non si comprendono le ragioni per cui una commissione composta da soli tre medici non possa raggiungere Pantelleria per effettuare eventuali visite. È giustamente necessario in queste occasioni avvalersi di una commissione composta da tre medici incaricati per la valutazione del caso, ma la perplessità degli utenti si basa sull’ essere costretti a partire per raggiungere la Provincia, affinché possano effettuare la visita per il rinnovo. La commissione Medica, infatti, non raggiunge Pantelleria, cagionando non solo spese

ulteriori all’utente, costretto a partire ma anche malcontenti, poiché in periodo pandemico si trovano obbligati a dover raggiungere un altro Comune».

