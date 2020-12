Radiografie gratuite per i malati oncologici di Trapani e Marsala

Un regalo speciale per i pazienti della zona di Trapani e Marsala della Samot (Società Assistenza Malati Oncologici Terminali). La Clinica «Medora» di Trapani, infatti, ha deciso di donare radiografie ed ecografie a domicilio ad alcuni ammalati inguaribili cui la Samot offre assistenza sociosanitaria gratuita integrata e continuativa per migliorarne la qualità e dignità di vita.

L’associazione, da più di 20 anni, inoltre, è di supporto alle famiglie dei pazienti che necessitano delle cure palliat ive. «Abbiamo deciso, per le festività natalizie – dichiara Marco Politi, fondatore della Clinica Medora - di regalare delle prestazioni fondamentali per questi pazienti. È una collaborazione tra la Samot e la Clinica in un momento storico difficile attraverso la quale mettiamo ciascuno a disposizione la propria professionalità per donare un Natale più sereno». Nella zona di Trapani le radiografie saranno effettuate dallo stesso Marco Politi e le ecografie da Marcello Campione, in quella di Marsala dal dottore Andrea Anastasi.

Un aspetto rilevante dell’i n iziativa, a prescindere dall’a b b a ttimento dei costi sia personali che sociali, è che svolgere il particolare servizio a domicilio comporterà di accorciare le distanze fra paziente e operatore sanitario, “instaurando un rapporto più diretto in un luogo familiare, e privato, per chi è in una condizione di sofferenza e di malattia”, sottolinea Politi.

La procedura prevede che i pazienti che potranno beneficiare degli esami siano individuati direttamente dalla SAMOT e successivamente contattati dalla Clinica. L’iniziat iva, afferma ancora Politi, «tende anche a sensibilizzare il territorio su un servizio, quale quello delle radiografie ed ecografie a domicilio, in un periodo altamente problematico sia dal punto di vista sanitario sia economico. Rende possibile, infatti, la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti evitando che i loro familiari vengano distolti dalle proprie abitudini lavorative o personali e scongiurando le lunghe attese negli ospedali o negli ambulatori privati».

