Nascondevano 400 grammi di cocaina in casa, arrestate madre e figlia a Trapani

Blitz della polizia a Trapani con unità cinofile antidroga nella zona di via Fardella, nella mattinata di giovedì scorso. Nel mirino sono finite due insospettabili donne, delle quali gli investigatori, da tempo, seguivano i movimenti.

Così è scattata l’irruzione in casa, dove gli agenti hanno trovato circa quattrocento grammi di cocaina purissima, che le signore, madre e figlia, nascondevano in diverse zone dell’abitazione. In particolare, gli animali hanno scovato uno degli involucri nella camera da letto, ben occultato tra la biancheria, mentre i restanti quantitativi erano nascosti in una zona lavanderia annessa alla casa.

Per le due intraprendenti spacciatrici sono scattate naturalmente le manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e sono finite ai domiciliari.

© Riproduzione riservata